Shell vende 20% de su participación en proyecto Orca en costa de Brasil a una empresa kuwaití

Por Stephanie Kelly

3 feb (Reuters) - Shell informó el martes que acordó vender una ⁠participación del 20% ⁠en su proyecto Orca, en la costa de Brasil, a la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC).

Shell ⁠mantendrá una ‌participación ​del 50% y seguirá siendo la operadora, según la empresa, ​que añadió que conservará su posición como el ‌mayor productor extranjero en Brasil. Se espera ‌que el acuerdo ​se complete a finales de 2026.

El acuerdo está sujeto a la autorización de las autoridades reguladoras, la elección de derechos preferenciales y las condiciones de cierre, dijo Shell.

Una vez completada la operación, Shell mantendrá una participación operativa del 50% en el proyecto, ⁠la colombiana Ecopetrol del 30% y KUFPEC del 20%.

Orca es un ​proyecto en aguas profundas en la cuenca presalina de Santos, en la costa de Brasil.

El martes, el director ejecutivo de Kuwait Petroleum Corporation anunció que KUFPEC firmaría un contrato para invertir en un yacimiento en Brasil con Shell.

"Aprovechando ⁠este impulso, esperamos ampliar nuestro exitoso proyecto con KUFPEC en Egipto", ​afirmó Peter Costello, presidente de exploración, perforación y extracción de Shell. "Esto refuerza aún más nuestro compromiso a largo plazo y nuestra asociación ‍estratégica en Kuwait a través de nuestra sólida colaboración con Kuwait Petroleum Corporation".

En julio, una filial de KUFPEC anunció una decisión final de inversión con Shell Egypt para desarrollar la exploración ​de gas en el yacimiento Mina West de Egipto, informó la agencia estatal de noticias de Kuwait. (Reporte de Stephanie Kelly y Ahmed Hagagy. Redacción ‍de Tala Ramadan. Edición en español de Ricardo Figueroa)