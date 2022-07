Shelley-Ann Fraser-Pryce defiende su corona mundial en un 100 jamaicano

La veterana atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce fue la gran protagonista de la jornada del domingo en los Mundiales que se están celebrando en Eugene (Estados Unidos) al proclamarse 'reina' de los 100 metros por quinta ocasión en su carrera.

La velocista de 35 a√Īos se desquit√≥ de lo sucedido el pasado verano en los Juegos Ol√≠mpicos de Tokio y mantuvo su trono mundial, uniendo este oro a los logrados ya en Doha (2019), Pek√≠n (2015), Mosc√ļ (2013) y Berl√≠n (2009).

14 a√Īos despu√©s de conseguir su primera gran medalla, el oro ol√≠mpico en Pek√≠n, Fraser-Pryce dej√≥ claro que sigue siendo una de las mejores y se convirti√≥ en la primera atleta en tener cinco t√≠tulos mundiales en un evento individual de carrera en pista.

La campeona firmó un crono de 10.67 para liderar el festival de su país en el hectómetro, como hiciese Estados Unidos en el masculino. Tras ella, la plata fue para su compatriota Shericka Jackson, con 10.73 y mejor marca personal, y el bronce para Elaine Thompson-Herah, actual campeona olímpica, con 10.81.

"Me siento bendecida de tener este talento y continuar haci√©ndolo a los 35 a√Īos, de tener un beb√©, seguir adelante y, con suerte, inspirar a las mujeres para que puedan hacer su propio viaje. Ni siquiera puedo imaginar la cantidad de veces que he tenido contratiempos y me he recuperado y estoy aqu√≠ de nuevo", celebr√≥ Fraser-Pryce.