Sherri Monroe es nombrada como nueva directora ejecutiva de la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos

La Asociaci贸n de Comercio Ecol贸gico de Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA), una organizaci贸n de comercio mundial creada para promover los beneficios ambientales de la fabricaci贸n aditiva (additive manufacturing, AM), anunci贸 hoy que nombr贸 a Sherri Monroe como su nueva directora ejecutiva, con efecto inmediato. El extenso trabajo sin fines de lucro de la Sra. Monroe incluye funciones como directora de Desarrollo Regional y directora ejecutiva de la Cruz Roja Estadounidense, as铆 como gerente de Programas de Mercadeo y Participaci贸n Comunitaria de la Sociedad Estadounidense del C谩ncer. Adem谩s, la Sra. Monroe ha trabajado con 茅xito en el espacio de innovaci贸n con fines de lucro, m谩s recientemente en apoyo de Siemens Energy en Orlando, Florida.

鈥淓stoy encantada de unirme a AMGTA en este punto cr铆tico de su desarrollo鈥, indic贸 la Sra. Monroe. 鈥淟a fabricaci贸n aditiva tiene el potencial de ser transformador en la forma en que fabricamos de manera sostenible, y nuestro papel en AMGTA es ayudar a desbloquear este potencial a trav茅s de una investigaci贸n rigurosa y la divulgaci贸n en la industria鈥.

鈥淓l liderazgo comprobado de Sherri tanto en el mundo de las empresas sin fines de lucro como las empresas con fines de lucro es la base perfecta para nuestro rol de directora ejecutiva鈥, dijo Brian Neff, presidente de la junta directiva de AMGTA. 鈥淭engo muchas ganas de trabajar con ella mientras contin煤a el notable crecimiento de nuestra organizaci贸n鈥.

Se espera que AMGTA anuncie los resultados de su primer an谩lisis de ciclo de vida encargado, que involucr贸 un soporte de motor de avi贸n, a finales de este verano.

Acerca de amgta

La AMGTA se lanz贸 en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricaci贸n por adici贸n (AM) sobre los m茅todos tradicionales de fabricaci贸n. La AMGTA es una organizaci贸n no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante por adici贸n o partes interesadas de la industria en todo el mundo que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producci贸n o el proceso. Para obtener m谩s informaci贸n, comun铆quese con Sherri Monroe al +1 954.308.0888 o visite www.amgta.org.

