Sheryl Adkins-Green será la nueva directora de experiencias de Mary Kay Inc.

Dallas--(business wire)--feb. 14, 2023--

Mary Kay Inc., un ícono de la belleza y el espíritu emprendedor, anunció hoy la designación de Sheryl Adkins-Green en el puesto de directora de experiencias. En este puesto, Adkins-Green apoyará el éxito de millones de negocios de consultoras independientes de belleza a través de una experiencia al cliente integrada 360°.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230214005747/es/

“Mary Kay Ash always said, ‘Picture every person with an invisible sign around their neck that says Make Me Feel Important,’” said Adkins-Green. “This will be my mantra as I take on this exciting new role.” (Credit: Mary Kay Inc.)

“No existe nada más importante en Mary Kay que una experiencia que sea gratificante para nuestras consultoras independientes de belleza y sus clientes”, señaló Nathan Moore, presidente de Ventas y Marketing Global de Mary Kay. “La experiencia de Sheryl como comercializadora centrada en el cliente, con énfasis en un servicio incomparable, la convierte en una opción ideal para el puesto de directora de experiencias. Demuestra una pasión sin igual por esta oportunidad en Mary Kay y, en la empresa, estamos encantados de ver cómo su estrategia global seguirá marcando la diferencia en la vida de las mujeres de todo el mundo”.

Adkins-Green, quien integra el equipo de Mary Kay desde 2009, anteriormente se desempeñó como directora de marketing. Continuará al frente de la División de Experiencia de Marca Global y la agencia creativa interna de la compañía que crea campañas de marketing, activos de diseño multimedia, contenido de redes sociales y comunicaciones digitales integradas que permiten que la fuerza de ventas independiente brinde experiencias de belleza personalizadas y servicio a sus clientes. Al combinar investigación, análisis de datos y pronósticos de tendencias, Adkins-Green y su equipo anticiparán las necesidades y expectativas de las consultoras independientes de belleza y sus clientes en más de 35 países.

“Mary Kay Ash siempre decía: Imagina a cada persona con un letrero invisible alrededor del cuello que diga Haz que sienta importante ”, comentó Adkins-Green. “Este será mi mantra en mi nuevo rol”.

Adkins-Green aporta al puesto una gran experiencia en la planificación estratégica, desarrollo empresarial y asociaciones corporativas. Antes de unirse a Mary Kay, Sheryl ocupó cargos ejecutivos en Alberto-Culver, Cadbury-Schweppes, Citigroup y Kraft Foods. Recibió una Licenciatura en Ciencias en comercio minorista, cum laude, de la Universidad de Wisconsin y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de Harvard. Estrechamente alineada con la misión de Mary Kay de enriquecer las vidas de las mujeres y sus familias, participa activamente en la comunidad a través de Mary Kay Ash Foundation℠, cuya misión es doble: encontrar curas para los cánceres que afectan a las mujeres y eliminar la violencia contra las mujeres.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo en mente: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa multimillonaria, con millones de vendedoras independientes en casi 35 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se ha comprometido a empoderar a las mujeres en su camino hacia la independencia económica con educación, tutoría, promoción, creación de redes e innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que enriquecer la vida de la gente hoy, para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo centradas en promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de abusos domésticos, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230214005747/es/

CONTACT: Comunicaciones corporativas de Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom

972-687-5332 omedia@mkcorp.com

Keyword: texas north america united states asia pacific australia australia/oceania

Industry keyword: teens women specialty fashion lifestyle cosmetics consumer retail online retail

SOURCE: Mary Kay Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 02/14/2023 03:37 pm/disc: 02/14/2023 03:37 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230214005747/es

AP