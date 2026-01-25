Shiffrin domina el eslalon de Spindleruv Mlyn y se asegura el pequeño globo de la disciplina

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin dominó cómodamente este domingo el eslalon de Spindleruv Mlyn, en República Checa, para lograr una 108ª victoria en Copa del Mundo, lo que le asegura conquistar su 9º pequeño globo de la disciplina más técnica.

Ya ampliamente por delante al término de la primera bajada, Shiffrin superó en la segunda manga a la campeona del mundo suiza Camille Rast por 1 segundo y 67 centésimas, y a la alemana Emma Aicher por más de dos segundos.

Se trata del noveno globo en eslalon para la reina absoluta de la disciplina, 13 años después de su primero en 2013 y 15 años después de su debut en Copa del Mundo en 2011, también en Spindleruv Mlyn.

"Vuelvo a verme aquí cuando tenía 15 años. Es simplemente genial. Me encanta esquiar, lo adoro, es todo, me hace feliz", declaró.

Shiffrin también lidera la general de la Copa del Mundo, con 1.133 puntos, seguida por Camille Rast (970).

La Copa del Mundo de esquí alpino prosigue con la etapa de Crans Montana (Suiza) el viernes y el sábado, antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde será una de las grandes estrellas.