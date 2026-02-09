Shiffrin estará asociada con Johnson en la combinada por equipos olímpica

La reina indiscutible del eslalon, la estadounidense Mikaela Shiffrin, arrancará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el martes, haciendo equipo con la nueva campeona olímpica de descenso, Breezy Johnson, en la combinada por equipos en Cortina d'Ampezzo, anunció este lunes la Federación Estadounidense de Esquí.

Esta dupla estelar ya es, desde el año pasado, la campeona del mundo de esa disciplina, que se estrena ahora en el programa olímpico.

La composición de la pareja no estaba confirmada ya que se pensaba que Lindsey Vonn podría formar parte de ella.

La hipótesis de ese "Dream Team" Shiffrin-Vonn voló por los aires el domingo cuando la segunda, que estaba ya lesionada de gravedad en la rodilla izquierda, se cayó con violencia durante el descenso olímpico y terminó siendo operada por una fractura.

Breezy Johnson fue la ganadora de ese descenso en la pista Olimpia delle Tofane de Cortina.

Shiffrin, que a sus 30 años tiene el récord de victorias en pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino (108), fue preguntada el sábado, antes del accidente de Vonn, sobre quién prefería que fuera su compañera el martes, pero fue prudente.

"Afortunadamente, yo no intervengo en esa decisión. Estaré feliz con cualquier compañera de equipo", dijo con diplomacia.

Con Shiffrin-Johnson, Estados Unidos será clarísimo favorito el martes para lograr el oro en una prueba que comenzará con un descenso a las 10:30 locales (9:30 GMT) y seguirá con un eslalon a las 14:00 (13:00 GMT)