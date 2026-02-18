Shiffrin fulmina su maldición olímpica, Klaebo sigue elevando el listón

Mikaela Shiffrin despidió el esquí alpino de Milán-Cortina colgándose el oro en el eslalon y poniendo así fin a ocho años sin medalla olímpica, en un miércoles en el que Johannes Klaebo siguió elevando el récord de títulos en Juegos de Invierno, dejándolo por ahora en diez.

Shiffrin, que se fue de Pekín 2022 de vacío y que había fallado hasta ahora en Italia (cuarta en la combinada por equipos, undécima en el gigante), se desquitó con una victoria en el eslalon, su prueba favorita, para conseguir su tercer oro olímpico, ocho años después del anterior.

"Ha sido una locura, muchísimas emociones al cruzar la línea de meta. Todavía no soy consciente de lo que he logrado", declaró la estrella estadounidense de 30 años a la televisión Eurosport.

Solo detrás de Phelps

Klaebo sigue por su parte su paseo triunfal por la nieve de Tesero, esta vez ganando con su compatriota Einar Hedegart la prueba de esprint por equipos, para conseguir su quinto oro en cinco pruebas en Milán-Cortina y elevar a 10 su récord de títulos olímpicos de invierno.

"Esto es algo muy importante para mí, además en el esprint por equipos, que es una prueba muy especial y difícil", declaró el esquiador de 29 años.

Teniendo en cuenta los Juegos de verano, supera los nueve oros que lograron mitos de la talla de los atletas Carl Lewis y Paavo Nurmi, los nadadores Mark Spitz, Caeleb Dressel y Katie Ledecky y la gimnasta Larisa Latynina.

Solo hay una figura que tiene ahora más oros que él, el inalcanzable nadador Michael Phelps, que fue 23 veces campeón olímpico entre 2004 y 2016.

Klaebo puede seguir elevando el listón de las citas de invierno con un undécimo oro si el sábado, en los 50 km individuales, sella el pleno de seis oros en esta edición, una hazaña que ya consiguió en el Mundial del año pasado.

Primeros oros de China

Hubo que esperar hasta el duodécimo día de reparto de medallas de estos Juegos Olímpicos para que China pudiera por fin escuchar su himno en el podio y lo hizo además por partida doble, en ambos casos en el snowpark de Livigno.

Primero llegó el oro del snowboarder Su Yiming, que en el día en el que cumple 22 años se impuso en la prueba de slopestyle, sumando así su segundo título olímpico después del logrado en big air en 2022.

En esa cita de hace cuatro años en Pekín, la esquiadora freestyle Xu Mengtao había ganado el oro en salto acrobático y este miércoles revalidó su corona en Italia.

Boicots a los Paralímpicos

El anuncio el martes de que Rusia y Bielorrusia tendrán seis y cuatro deportistas en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo) y que podrán tener su bandera y su himno provocó este miércoles reacciones en forma de anuncios de boicots políticos.

El comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), el maltés, Glenn Micallef, anunció que no acudirá a la ceremonia de apertura porque ve "inaceptable" la presencia de los símbolos nacionales de Rusia mientras "la guerra de agresión" en Ucrania continúa.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matvii Bidny, señaló por su parte que ningún dirigente político de su país participará en los eventos de los Juegos Paralímpicos, igualmente como medida de protesta, y su homólogo de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiga, invitó a otros países a seguir sus pasos.

Un competidor de cuatro patas

La anécdota del día la protagonizó un perro, que burló a la seguridad y encontró el camino para colarse en plena pista del esquí de fondo cuando se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos.

El cánido, con aspecto de perro-lobo y que llevaba collar, se puso a correr por la pista, detrás de dos competidoras, una griega y una croata, para cruzar la línea de meta como si fuera un participante más.

Sin crono registrado y sin dorsal, el perro fue controlado entonces por los organizadores, para evitar que pudiera perturbar más el desarrollo de la competición.