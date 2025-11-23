Shiffrin logra su 103ª victoria en la Copa del Mundo de esquí

A dos meses y medio de los Juegos Olímpicos, la reina estadounidense del esquí, Mikaela Shiffrin, se impuso este domingo en el eslalon disputado en la estación de Gurgl (Austria), su 103ª victoria en la Copa del Mundo.

Shiffrin, que ya ganó hace una semana el primer eslalon en Levi (Finlandia), se impuso a la albanesa Lara Colturi (+1.23 segundos) y a la suiza Camille Rast (+1.41), que completaron el podio.

La estadounidense se colocó en cabeza de la prueba al término de la primera manga, con tres décimas de ventaja sobre Colturi, y se superó incluso en el segundo descenso, aventajando en más de un segundo a sus rivales.

Shiffrin aumenta su récord de victorias en Copa del Mundo a 103, 66 de ellas en el eslalon, su disciplina preferida.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (6-22 de febrero), la norteamericana de 30 años confirma haber superado definitivamente la lesión en el abdomen que la apartó de las pistas varios meses la pasada temporada.

