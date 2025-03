SHIFT y Thales se asocian para llevar la tecnología eSIM a los smartphones sostenibles

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--mar. 3, 2025--

Los smartphones modulares de SHIFT, conocidos por su diseño amigable con el medioambiente, serán ahora compatibles con la funcionalidad eSIM a través de la solución de formato físico eSIM de Thales.

A diferencia de las eSIM tradicionales que se incorporan al dispositivo, Thales ofrece una solución con un formato conectable físicamente y que posee una flexibilidad sin precedentes, al permitir la descarga y el almacenamiento seguros de varios planes de conectividad. Así, los usuarios podrán insertar la eSIM en una de las ranuras SIM del teléfono y transformar su dispositivo en un smartphone habilitado para eSIM, conservando al mismo tiempo la compatibilidad con las tarjetas SIM estándar.

Gracias a la solución de Thales, los clientes de SHIFT se beneficiarán con mayor flexibilidad y comodidad, pues podrán almacenar y cambiar hasta 10 planes de conectividad, atendiendo a diversas necesidades, como planes prepagos, corporativos o para viajes.

Con esta asociación, SHIFT y Thales sientan las bases rumbo a una conectividad móvil más flexible y respetuosa con el medioambiente.

En esta alianza, además, se combina la avanzada experiencia en conectividad de Thales con el compromiso de SHIFT de producir smartphones modulares, reparables y respetuosos con el medioambiente, estableciendo un nuevo estándar para la tecnología móvil.

«En SHIFT creemos que la sostenibilidad y la innovación van de la mano. Gracias a nuestra colaboración con Thales, permitimos a nuestros clientes disfrutar de una conectividad de vanguardia, al tiempo que nos mantenemos fieles a nuestra filosofía de diseño modular y a nuestro compromiso con las prácticas respetuosas con el medioambiente. Esta solución ofrece la flexibilidad que aporta una eSIM, reduciendo la necesidad de múltiples tarjetas físicas, disminuyendo los residuos plásticos y apoyando dispositivos más respetuosos con el medioambiente», declaró Carsten Waldeck, director ejecutivo y fundador de SHIFT.

«Estamos orgullosos de apoyar a SHIFT en la transformación de sus smartphones con nuestra tecnología EcoSIM programable. Esta colaboración demuestra cómo las soluciones avanzadas de conectividad pueden alinearse perfectamente con objetivos responsables. Además, posiciona a SHIFT como un nuevo actor en el creciente mercado de las eSIM, permitiéndole probar la demanda de smartphones con eSIM, sin sacrificar su ética sostenible », comentó Eva Rudin, vicepresidenta de Soluciones de Conectividad Móvil en Thales.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en tecnologías avanzadas especializado en tres ámbitos de negocio: Defensa, Aeroespacial y Ciberseguridad e Identidad Digital.

Desarrolla productos y soluciones que contribuyen a que el mundo sea más seguro, ecológico e integrador.

El Grupo invierte cerca de 4.000 millones de euros al año en I+D, en especial en áreas clave como IA, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, tecnologías en la nube y 6G.

Thales tiene aproximadamente 81.000 empleados en 68 países. En 2023, el Grupo generó ventas por €18.400 millones.

