Shilo Sanders es liberado por los Buccaneers tras percance del sábado, según fuente de AP

TAMPA, Florida, EE. UU.: (AP) — Shilo Sanders fue liberado por los Tampa Bay Buccaneers menos de 24 horas después de que fue expulsado de un partido de pretemporada por lanzar un puñetazo, le informó el domingo a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado sus recortes.

Sanders, hijo del esquinero del Salón de la Fama Deion Sanders, estaba luchando por un lugar en el equipo después de no ser seleccionado en el draft procedente de Colorado, donde jugó para su padre. También fue penalizado por interferencia de pase anteriormente en la derrota de Tampa Bay 23-19 ante Buffalo el sábado por la noche.

“No puedes lanzar puñetazos en esta liga. Es inexcusable. Te van a atrapar cada vez. Tienes que aprender de eso”, afirmó el entrenador de los Buccaneers, Todd Bowles.

Los Buccaneers aún podrían agregar a Sanders al equipo de práctica si no es reclamado por otro equipo en las exenciones.

Sanders, un safety contundente y creador de jugadas en Colorado, tuvo un debut impresionante para los Buccaneers en el primer partido de pretemporada. Pero enfrentaba una fuerte competencia para formar parte del equipo de Tampa Bay.

Sanders estaba involucrado con Zach Davidson durante unos pocos metros, empujándose mutuamente. Fue inmediatamente sancionado después de lanzar un puñetazo que lo envió al vestuario.

Fue un sábado difícil para ambos hijos de "Coach Prime" en la pretemporada. Shedeur Sanders, elegido en la quinta ronda por Cleveland, completó tres de seis pases para 14 yardas y fue capturado cinco veces.

