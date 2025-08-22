Shnaider derrota a Mertens y es semifinalista del WTA 500 de Monterrey
La tenista rusa Diana Shnaider se clasificó a las semifinales del Abierto de Monterrey 2025 tras...
La tenista rusa Diana Shnaider se clasificó a las semifinales del Abierto de Monterrey 2025 tras derrotar el jueves a la belga Elise Mertens en tres disputados sets.
Shnaider, 22 en el ranking y tercera en la siembra, vino de atrás para vencer a Mertens, número 21 del mundo y quinta preclasificada, con parciales de 3-6, 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4) en tres horas.
La rival de Shnaider en semifinales saldrá de la eliminatoria que más tarde disputan la estadounidense Alycia Parks y la eslovaca Rebecca Sramkova.
El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.
-- Resultados del jueves:
- Cuartos de final
Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Elise Mertens (BEL/N.5) 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)
