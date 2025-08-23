LA NACION

Shnaider elimina a Parks y es finalista del WTA 500 de Monterrey

La tenista Diana Shnaider se clasificó a la final del Abierto de Monterrey 2025 este viernes al...

Shnaider elimina a Parks y es finalista del WTA 500 de Monterrey
Shnaider elimina a Parks y es finalista del WTA 500 de Monterrey

La tenista Diana Shnaider se clasificó a la final del Abierto de Monterrey 2025 este viernes al derrotar en sets corridos a la estadounidense Alycia Parks, un resultado que reflejó la superioridad de la rusa en el ranking de la WTA.

Shnaider, número 22 del mundo y tercera cabeza de serie en Monterrey, venció a Parks, 71 en el conteo WTA, con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en una hora y 46 minutos de juego.

Más tarde, en la segunda semifinal, se enfrentaban la checa Marie Bouzkova (N.53) y la rusa Ekaterina Alexandrova (N.14), segunda preclasificada.

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

-- Resultados del viernes:

- Semifinales:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Alycia Parks (USA) 6-3, 7-6 (10/8)

