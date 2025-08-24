Shnaider gana el WTA 500 de Monterrey tras vencer en final a Alexandrova
La tenista rusa Diana Shnaider se consagró campeona del Abierto de Monterrey al vencer este...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La tenista rusa Diana Shnaider se consagró campeona del Abierto de Monterrey al vencer este sábado en la final a su compatriota Ekaterina Alexandrova con parciales de 6-3, 4-6 y 6-4.
Shnaider, 22 en el ranking de la WTA y tercera preclasificada, se impuso a Alexandrova, número 14 del mundo y segunda cabeza de serie, en dos horas y 11 minutos.
La rusa de 21 años ganó el quinto título de su carrera en individuales. Los cuatro anteriores los conquistó la temporada pasada: Hua Hin, Bad Homburg, Budapest y Hong Kong.
El torneo WTA 500 de Monterrey se jugó en canchas de superficie dura del Club Sonoma y repartió US$1 millón en premios.
Otras noticias de El circuito WTA
Más leídas
- 1
Tenía 87 años: murió Norma Beatriz Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo, y “la organización” le rindió homenaje
- 2
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
- 3
Pehuajó: un hombre y sus dos hijos murieron tras chocar con un camión en la ruta 5
- 4
Los Pumas celebran un triunfo histórico: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina