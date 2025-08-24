Shnaider gana el WTA 500 de Monterrey tras vencer en final a Alexandrova

LA NACION

La tenista rusa Diana Shnaider se consagró campeona del Abierto de Monterrey al vencer este sábado en la final a su compatriota Ekaterina Alexandrova con parciales de 6-3, 4-6 y 6-4.

Shnaider, 22 en el ranking de la WTA y tercera preclasificada, se impuso a Alexandrova, número 14 del mundo y segunda cabeza de serie, en dos horas y 11 minutos.

La rusa de 21 años ganó el quinto título de su carrera en individuales. Los cuatro anteriores los conquistó la temporada pasada: Hua Hin, Bad Homburg, Budapest y Hong Kong.

El torneo WTA 500 de Monterrey se jugó en canchas de superficie dura del Club Sonoma y repartió US$1 millón en premios.

