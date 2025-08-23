Shnaider y Alexandrova jugarán la final del WTA 500 de Monterrey

Las tenistas rusas Diana Shnaider y Ekaterina Alexandrova jugarán el sábado la final del Abierto de Monterrey 2025 luego de eliminar en semifinales a la estadounidense Alycia Parks y a la checa Marie Bouzkova, respectivamente.

Esta final será el segundo enfrentamiento entre Shnaider, tercera preclasificada, y Alexandrova, segunda cabeza de serie. El anterior lo ganó Ekaterina en la tercera ronda del torneo de Charleston de este año.

Shnaider, de 21 años de edad, buscará este sábado el quinto título de su carrera en individuales; los cuatro anteriores los logró en 2024: Hua Hin, Bad Homburg, Budapest y Hong Kong.

Alexandrova, nueve años mayor, busca su sexto trofeo. Antes se coronó en Shenzhen 2020, 's-Hertogenbosch 2022 y 2023, Seúl 2022 y Linz 2025.

Shnaider en reñido tie break

El viernes, en la primera semifinal y tras salvar seis puntos de quiebre, Diana Shnaider (22ª de la WTA) venció a Alycia Parks (71ª) en dos sets con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8), en una hora con 46 minutos.

La primera semifinal comenzó con Parks al servicio y se llevó el primer juego sin darle oportunidad a Shnaider.

La norteamericana estuvo cerca de lograr el rompimiento en el segundo juego, pero la europea salvó tres puntos de quiebre en contra.

En el tercer juego la rusa logró el rompimiento, luego sostuvo su saque y tomó ventaja de 3-1. La estadounidense pasó apuros en el séptimo juego, pero levantó dos puntos de quiebre y se acercó 4-3.

Parks no pudo recuperar el servicio perdido y sufrió un segundo quiebre con el que Shnaider se llevó la primera manga por 6-3 en 42 minutos.

Tras un inicio parejo en el segundo set, Shnaider evitó dos puntos de quiebre en el tercer juego, y a partir de ahí el partido se tornó parejo hasta llegar el tie break donde la rusa tuvo cuatro miniquiebres a favor por tres en contra.

El complicado pase de Alexandrova

La segunda semifinal, entre la rusa Ekaterinova (14ª) y la checa Marie Bouzkova (53ª) fue interrumpida dos veces por lluvia y tormenta eléctrica, y fue aplazada para este sábado cuando el marcador estaba empatado 2-2 tras 26 minutos de juego.

Este sábado, Ekaterinova y Bouzkova volvieron a la pista. La rusa se llevó el primer set por 6-3 tras 52 minutos de acción. La segunda manga no se jugó porque la checa abandonó por lesión.

La final entre Shnaider y Alexandrova se jugará no antes de las 18H30 locales (00H30 GMT del domingo).

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

Resultados de las semifinales del torneo WTA 500 de Monterrey, el viernes y sábado:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Alycia Parks (USA) 6-3, 7-6 (10/8)

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2) a Marie Bouzkova (CZE) 6-3, abandono por lesión