"shogun" lidera carrera por los emmy entre los dramas y "the bear" busca repetir éxito en comedia

Shogun parte como favorito al mejor drama

"The Bear" opta a su segundo premio consecutivo de serie cómica

Baby Reindeer lidera lista entre las miniseries

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 12 sep (Reuters) - ¿Qué serie reemplazará a la tres veces ganadora "Succession" como mejor serie dramática de la televisión? Los votantes de los Emmy revelarán su elección el domingo en una ceremonia con alfombra roja en la que la épica histórica "Shogun" parte como favorita.

La historia ambientada en el Japón feudal ya ha conseguido el récord de Emmys para una sola temporada de una serie de televisión. "Shogun" se llevó 14 trofeos en los Emmy de las Artes Creativas, un evento previo en que se premia a los actores invitados y a oficios como la cinematografía y el diseño de producción.

En la categoría de comedias, "The Bear", una historia sobre la tensión en un restaurante de Chicago, está a punto de conseguir su segundo premio consecutivo, y tiene 23 nominaciones, la mayor cifra para una comedia en un año.

Ambas series debutaron en la cadena de cable FX, lo que anticipa una gran noche para su propietario, Walt Disney , que retransmitirá en directo la gala de entrega de premios en el centro de Los Ángeles a través de ABC.

El dúo padre-hijo de "Schitt's Creek", Eugene y Dan Levy, será el anfitrión de la ceremonia, solo ocho meses después de la última edición de los Emmy, que fue en enero de 2024 debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

Concluida la saga familiar de los Roy, "Succession", el domingo habrá un nuevo ganador al mejor drama, el máximo galardón de la noche.

"Shogun", remake de una popular miniserie de la década de 1980, es la clara favorita. La serie, tanto en inglés como en japonés, ha recibido elogios por su fastuosa escenografía y vestuario, y por contar la historia desde el punto de vista de los personajes japoneses. La versión anterior giraba en torno a un marinero inglés que naufragaba en Japón.

Las estrellas Hiroyuki Sanada y Anna Sawai optan a los máximos honores interpretativos.

"Shogun es una empresa enorme, una gran epopeya que ha llevado años y años rodar", dijo Clayton Davis, redactor jefe de premios de la publicación de Hollywood Variety. "Será una noche enorme por eso".

Compitiendo con "Shogun" está la temporada final de "The Crown", el drama de Netflix sobre la familia real británica.

Elizabeth Debicki es vista como la favorita para actriz secundaria de drama por su interpretación de la princesa Diana en los días previos a su muerte.

Duelo de comedias

"El Oso", ganadora del premio a la mejor comedia en enero, parece que volverá a ganar en esa categoría, según los expertos en premios, a pesar del debate sobre si la historia de disfunción familiar y condiciones estresantes en la cocina califica como comedia.

Se espera que Jeremy Allen White, que interpreta al cocinero Carmen "Carmy" Berzatto, y su coprotagonista Ebon Moss-Bachrach (el primo Richie) ganen el premio al mejor actor de comedia y actor secundario, como en enero.

En aquella ceremonia de enero, Ayo Edibiri, de "El Oso", fue elegida mejor actriz secundaria de comedia. Ahora compite como actriz principal, enfrentándose a la estrella de "Hacks" Jean Smart, que ha ganado dos Emmy por su papel de la comediante septuagenaria Deborah Vance.

"Hacks", de HBO, se considera la única serie con posibilidades de derrotar a "El Oso".

Otras comedias candidatas son "Abbott Elementary", de ABC, y "Only Murders in the Building", de Hulu.

"Baby Reindeer", sobre un camarero acosado por una cliente, lidera la categoría de mejor serie limitada. El cómico y protagonista escocés Richard Gadd ha dicho que la serie de Netflix está basada en su vida real, aunque una demanda por difamación argumenta que el comportamiento del acosador es exagerado.

Entre las series limitadas rivales se encuentran el thriller psicológico de Netflix "Ripley", "Fargo" de FX y "True Detective: Night Country" de HBO, protagonizada por la candidata a mejor actriz principal Jodie Foster. (Reporte de Lisa Richwine y Danielle Broadway en Los Ángeles Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters