"shogun" y "hacks" se llevan los máximos galardones de los emmy de televisión

(Actualiza con últimos premios)

Por Lisa Richwine y Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 15 sep (Reuters) - La epopeya histórica "Shogun" ganó el domingo el prestigioso premio a la mejor serie dramática en los premios Emmy y "Hacks" se impuso a la favorita "The Bear" para llevarse el galardón a la mejor comedia, en una gala en la que Hollywood celebró lo mejor de la televisión.

"Shogun", una arrolladora historia sobre las maquinaciones políticas en el Japón del siglo XVII, también se llevó los premios de interpretación para las estrellas japonesas Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

"Hacks", sobre una comediante de 70 años y una escritora millennial, fue la sorprendente ganadora a la mejor serie de comedia, que los expertos en premios creían casi asegurada para la segunda temporada "The Bear".

"Baby Reindeer", de Netflix, una escalofriante historia sobre un camarero acosado por una clienta, fue nombrada mejor serie limitada.

"The Bear" ganó tres de los cuatro premios Emmy a la interpretación de comedia, cediendo solo ante Jean Smart, que se llevó su tercer trofeo por su rol protagónico como una ambiciosa cómica de stand-up en "Hacks".

Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach ganaron su segundo Emmy consecutivo como actor de comedia y actor secundario en "The Bear". White interpreta al chef Carmen "Carmy" Berzatto, un hombre que intenta convertir el local de sándwiches de su familia en Chicago en un establecimiento de alta cocina.

"Esta serie ha cambiado mi vida y me ha inculcado la fe en que el cambio es posible", dijo White mientras sostenía su premio en el escenario del Peacock Theater, en el centro de Los Ángeles.

Moss-Bachrach ganó su trofeo por su papel del primo Richie, gerente del restaurante y padre de familia.

Ambos actores ganaron los mismos premios en la última edición de los Emmy, que se celebró en enero después de que las huelgas de Hollywood alteraron el calendario habitual.

La sorpresa la dio Liza Colón-Zayas, quien consiguió el tercer Emmy para "The Bear". Colón-Zayas se llevó el premio a mejor actriz secundaria de comedia por su papel como la cocinera Tina Marrero, en una categoría que incluía a las leyendas Meryl Streep y Carol Burnett.

Smart recibió una gran ovación cuando ganó su tercer Emmy como la comediante septuagenaria Deborah Vance en "Hacks".

"Agradezco esto porque no recibo suficiente atención", bromeó Smart en el escenario.

Los protagonistas de "Schitt's Creek", Eugene y Dan Levy, compartieron la labor de presentadores, siendo el primer dúo de padre e hijo en presentar los premios.

"Si las cosas se tuercen, mi nombre se pronuncia Martin Short", bromeó Eugene Levy, refiriéndose a la estrella de "Only Murders in the Building" que se encontraba entre el público.

Dan Levy bromeó diciendo que los Emmy eran conocidos como "la noche más importante de la televisión abierta para honrar a las estrellas de cine en los servicios de streaming".

Los ganadores fueron elegidos por los casi 22.000 intérpretes, directores, productores y otros miembros de la Academia de Televisión de Hollywood. (Reporte de Lisa Richwine y Danielle Broadway; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters