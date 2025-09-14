Shohei Ohtani conecta su 49° jonrón y Dodgers remontan para vencer 13-7 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Shohei Ohtani conectó su 49no jonrón, el dominicano Teoscar Hernández disparó un doble de dos carreras y los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, remontaron para doblegar el sábado 13-7 a los Gigantes de San Francisco.

El doblete de Hernández puso a su equipo adelante en una quinta entrada de seis carreras, después de que los Dodgers pusieron fin a la faena del abridor Logan Webb.

Ohtani conectó un batazo de 454 pies por el jardín central al inicio de la tercera entrada y se acerca a su segunda temporada consecutiva con 50 jonrones.

El tercera base de los Dodgers, Max Muncy, cayó aparatosamente en la sexta entrada después de ser golpeado en el área de la oreja derecha por un lanzamiento de Matt Gage. Sin embargo, permaneció en el juego.

El venezolano Miguel Rojas ayudó a los Dodgers a sumar en esa entrada con un doble de dos carreras. Su compatriota Edgardo Henriquez (1-1) ponchó a los tres bateadores en orden en la cuarta entrada, en camino a la primera victoria en su carrera.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, remontaron un déficit de 4-1 contra Webb (14-10) una noche después de que el grand slam de Patrick Bailey en la décima entrada les dio a los Gigantes una victoria de 5-1.

Ese batazo cortó a los Dodgers una racha de cuatro victorias consecutivas.

Bailey conectó un doble de dos carreras el sábado, pero los Gigantes permanecieron medio juego detrás de los tambaleantes Mets de Nueva York en la puja por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Ohtani conectó un sencillo en la primera entrada para extender a 18 juegos su seguidilla embasándose. El sencillo de Mookie Betts en la tercera entrada también le permitió enhebrar 18 juegos embasándose. Betts añadió un sencillo impulsor en la quinta.

Por los Dodgers, el boricua Kiké Hernández de 2-0. El dominicano Teoscar Hernández de 5-3 con dos anotadas y tres producidas. El cubano Andy Pagés de 5-2 con una anotada. El venezolano Rojas de 4-1 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Gigantes, el boricua Heliot Ramos de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Rafael Devers de 4-0 con una anotada, Adames de 5-2 con una anotada y una empujada, Jerar Encarnación de 4-1 con una anotada y dos impulsadas. Los venezolanos Wilmer Flores de 4-0, Luis Matos de 3-1 con una anotada y una producida.