Shooting Stars vuelve al fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA por 1ª vez desde 2015

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El evento Shooting Stars regresa al fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA por primera vez desde 2015.

El evento, con tres jugadores por equipo, se disputa el sábado en el Intuit Dome, casa de los Clippers de Los Ángeles, y reemplaza este año la competencia de habilidades.

Allan Houston, un ex campeón de Shooting Stars que se retiró en 2005, integra el Equipo Knicks junto con los actuales jugadores de los Knicks de Nueva York Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.

Ron Harper Sr., quien se retiró en 2001, lo convierte en un asunto familiar en el Equipo Harper con sus hijos Ron Harper Jr., de Boston, y Dylan Harper, de San Antonio.

Richard Hamilton, quien se retiró en 2015, encabeza el Equipo All-Star junto con Scottie Barnes, de Toronto, y Chet Holmgren, de Oklahoma City.

Como un guiño a su alma mater, Duke, el exjugador de la NBA Corey Maggette se une al novato de Charlotte Kon Knueppel y a Jalen Johnson, de Atlanta, en el Equipo Cameron.

El formato de dos rondas incluye a los cuatro equipos compitiendo en la primera ronda, con los dos mejores avanzando a la final. Los equipos tienen 70 segundos para anotar puntos mientras rotan por siete ubicaciones de tiro designadas alrededor de la cancha, con los tres jugadores de cada equipo lanzando en cada punto en un orden establecido.

El concurso de clavadas coronará a un nuevo campeón.

Mac McClung, tres veces ganador —actualmente con un contrato de doble vía con los Bulls de Chicago—, no participa. Fue el único competidor en la historia en tener un concurso perfecto, al recibir 50 de cada juez en todas sus clavadas el año pasado en San Francisco.

Será un cuadro de cuatro participantes por quinto año consecutivo: Carter Bryant, de San Antonio; Jaxson Hayes, de los Lakers; Keshad Johnson, de Miami, y Jase Richardson, de Orlando.

El grupo de ocho participantes del concurso de triples incluye al dos veces campeón Damian Lillard y al ganador de 2018 Devin Booker.

Lillard ganó su primer título en 2023 cuando jugaba para Portland. Lo ganó de nuevo al año siguiente con Milwaukee. Ahora, está de vuelta con los Trail Blazers, aunque no juega esta temporada mientras se rehabilita de una rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

El concurso enfrenta a la vieja guardia contra el recién llegado.

Donovan Mitchell, el veterano de 29 años de Cleveland, lidera la liga en triples anotados con 185. Kon Knueppel, un destacado novato de 20 años de Charlotte, le sigue muy de cerca con 183. Tyrese Maxey, de Filadelfia, también está entre los líderes de la liga.

El campeón defensor Tyler Herro, del Heat de Miami, no regresa. Tampoco estará Stephen Curry, de Golden State, el ganador de 2021 y uno de los mejores tiradores de triples en la historia de la liga.

Norman Powell, de Miami, podría tener una ligera ventaja. Jugó la temporada pasada con los Clippers de Los Ángeles en su nueva arena. También participan Jamal Murray, de Denver, y Bobby Portis Jr., de Milwaukee.

