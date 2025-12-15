Shough y Smyth lideran a los Saints en victoria 20-17 sobre los Panthers

NUEVA ORLEANS (AP) — Charlie Smyth anotó un gol de campo de 47 yardas en los últimos segundos del tiempo reglamentario, llevando el domingo a los Saints a una victoria por remontada de 20-17 sobre los Panthers de Carolina, que aspiran a los playoffs.

El gol ganador del exjugador de fútbol de Irlanda del Norte evitó que Carolina (7-7) tomara posesión exclusiva del primer lugar en la NFC Sur.

También coronó otra actuación alentadora del quarterback novato Tyler Shough, quien ganó por tercera vez en seis inicios para Nueva Orleans (4-10), que estaba 1-7 cuando la selección número 40 del draft asumió el control en la Semana 9 en lugar del titular de inicio de temporada Spencer Rattler.

Shough completó 24 de 32 pases para 272 yardas, incluyendo un pase de touchdown de 12 yardas que empató el juego con Chris Olave con 2:29 restantes en el tiempo reglamentario. También corrió para un máximo de 32 yardas para el equipo y no perdió el balón.

Bryce Young pasó para 163 yardas, incluyendo un touchdown de 32 yardas para Carolina, que busca su primera aparición en los playoffs desde 2017. Si los Panthers hubieran ganado en Nueva Orleans, podrían haber asegurado un título de división al derrotar a Tampa Bay en la Semana 16.

