Shtayé afirma que ni Ben Gvir ni "ninguno otro" socavará la determinación del pueblo palestino

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha afirmado este lunes que ni el ultraderechista Itamar Ben Gvir, posible futuro ministro de Seguridad Nacional en el Ejecutivo del primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, ni "ninguno otro" podrá "socavar" la determinación del pueblo palestino a lograr un "Estado independiente".

Shtayé ha recordado que sus declaraciones "agresivas y racistas" no borran los "enormes sacrificios" hechos por la Autoridad Palestina, que está actualmente "reconocida por 140 países del mundo", según ha informado la agencia de noticias WAFA.

El líder ultraderechista ha sido acusado en el pasado de incitar a la violencia y azuzar las tensiones con los palestinos. El parlamentario de Otzma Yehudi ha realizado numerosas visitas a la Explanada de las Mezquitas y apoya que los judíos puedan rezar en el lugar, algo prohibido en estos momentos.

Otzma Yehudi recibirá tres carteras como parte del acuerdo con el Likud, entre ellas la de Seguridad Pública, que pasará a llamarse Seguridad Nacional y contará con competencias extendidas para incluir autoridades previamente dispersadas entre diversas oficinas gubernamentales.

La Policía Fronteriza en Cisjordania, una unidad que dispone de 2.000 soldados y cuenta entre sus funciones tareas de antidisturbios, arrestos y evacuación de asentamientos, pasará de estar bajo órdenes del Ejército a quedar en manos de la cartera de Ben Gvir.

Ben gvir presiona a netanyahu

Ben Gvir, por su parte, ha amenazado este lunes con retrasar la formación del futuro Ejecutivo del primer ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, si no permiten a su partido ocupar el puesto de subjefe en un comité ministerial encargado de la legislación gubernamental, que le podría dar también poder para vetar proyectos de ley.

"Queremos un diputado en el Comité Ministerial de Legislación", ha indicado el ultraderechista durante una reunión de su partido, agregando que sin este nombramiento no podrán formar Gobierno, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Esto se produce en el marco de una posible solicitud formal para reemplazar al actual presidente del Parlamento israelí, Mickey Levy del partido Yesh Atid, por Yariv Levin, del partido Likud, que finalmente se ha pospuesto hasta el martes.

El paso del control de la Knesset a la coalición entrante es un paso clave para permitir al próximo gobierno aplicar su agenda legislativa, en medio de las peticiones de varios socios del Likud de aplicar una serie de cambios legislativos antes de que el Ejecutivo jure el cargo, lo que ha generado críticas.

Europa Press