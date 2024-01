Los ángeles--(business wire)--ene. 30, 2024--

Shurick Agapitov, gran visionario y fundador de Xsolla, ha presentado su nuevo libro, "Once Upon Tomorrow". Esta obra pionera ofrece una visión transformadora y aspiracional del metaverso, que contrasta de forma marcada con las narrativas dominantes. El libro de Agapitov es un viaje que invita a la reflexión sobre las posibilidades y el potencial del metaverso, y ofrece una perspectiva única que se aparta de los puntos de vista presentados a menudo en las conferencias del sector y por los directores ejecutivos de tecnología.

"En 'Once Upon Tomorrow', presento una visión del metaverso como un espacio inmenso, integrador y transformador. No es simplemente una frontera digital, sino un reino donde convergen la creatividad, la innovación y el empoderamiento. Este libro es mi invitación a creadores, pensadores y soñadores de todo el mundo para que se unan a la creación de un futuro en el que la tecnología amplifique el potencial humano y fomente un mundo de posibilidades sin límites. El metaverso, tal y como yo lo veo, no consiste en controlar o confinar, sino en liberar la creatividad colectiva y el espíritu emprendedor que todos llevamos dentro", explicó Shurick Agapitov, fundador de Xsolla y aclamado autor de "Once Upon Tomorrow".

"Once Upon Tomorrow" ahonda en el potencial inexplorado del metaverso, destacando su capacidad para unir marcas emergentes y heredadas, crear experiencias de consumo inolvidables y enriquecer las culturas de todo el mundo. Agapitov hace hincapié en el papel del metaverso en la democratización de las oportunidades y la igualdad de acceso a las tecnologías de vanguardia. Su visión va más allá de la mera innovación tecnológica y resalta el potencial del metaverso para potenciar y recompensar a los creadores de contenidos de todo el mundo. El libro también destaca la importante repercusión del metaverso en la educación, que ofrece esperanza y oportunidades tanto a niños como a adultos de todo el mundo. Agapitov aboga por un metaverso descentralizado que se aleje del dominio de Silicon Valley y ponga el control, el potencial de beneficio y la libertad en manos de las comunidades creativas.

"Once Upon Tomorrow" es más que un libro sobre el metaverso: es un plan de trabajo para un futuro en el que la tecnología esté al servicio de la humanidad en toda su diversidad, fomentando la inclusión financiera, social y creativa. En esta obra, Agapitov imagina un futuro en el que se transformarán todos los sectores de consumo, desde la moda hasta la sanidad y el entretenimiento. El libro también explora el impacto potencial que tendrá el metaverso en los sectores interempresariales, la educación, la planificación urbana, las relaciones intergubernamentales y las iniciativas sin fines de lucro.

La visión de Agapitov sobre la evolución de la tecnología, desde los inicios de Instagram y Snapchat hasta el futuro de las aplicaciones inmersivas, es una de las notas más destacadas del libro. Agapitov analiza las funciones de los distintos agentes tecnológicos, como los proveedores de alojamiento en Internet, los desarrolladores de sitios web, los expertos en computación en la nube, los ingenieros de infraestructuras y la necesidad constante de redes y hardware avanzados. "Once Upon Tomorrow" es una obra visionaria que invita a los lectores a replantearse el metaverso y su potencial ilimitado.

Acerca de Shurick Agapitov

Shurick Agapitov, fundador de Xsolla, Inc, es un innovador y asesor muy respetado en los sectores del “gaming”, web3, metaverso y tecnología financiera. Su pionera empresa de videojuegos integra la tecnología de cadena de bloques, con lo que proporciona a los desarrolladores herramientas y servicios avanzados para unas operaciones y ventas de juegos más eficaces. Con una presencia global, que incluye oficinas en Los Ángeles, Berlín y Seúl, Xsolla, bajo el liderazgo de Shurick, está configurando el futuro del “gaming” y el metaverso, fomentando una industria más descentralizada e integradora.

Para más información acerca de Shurick Agapitov, visite:themarque.comoLinkedIn.com

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global especializada en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para esta industria. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en todo tipo de plataformas. Como líderes innovadores en el comercio de videojuegos, en Xsolla tenemos la misión de resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Con sede en Los Ángeles (California) y oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Tokio y ciudades de todo el mundo, Xsolla da soporte a los principales títulos de videojuegos como Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo y muchos más.

Para ampliar información y conocer más, visite: xsolla.com

