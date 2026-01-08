"Si expira, expira", dice Trump al NYT sobre el tratado nuclear entre EEUU y Rusia

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció descartar un tratado nuclear que expira con Rusia, diciendo en declaraciones publicadas el jueves que "si expira, expira".

El último tratado de control de armas que queda entre Estados Unidos y Rusia, el Nuevo Start, expira el 5 de febrero. Este acuerdo limita el número de cabezas nucleares estratégicas que ambos países pueden desplegar.

"Haremos un acuerdo mejor", dijo Trump a The New York Times, añadiendo que China debería incorporarse a cualquier tratado futuro. La entrevista tuvo lugar el miércoles. (Reporte de Jasper Ward en Washington. Edición en Español de Manuel Farías)