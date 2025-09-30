LA NACION

Si Hamás rechaza el plan de Trump para Gaza, Israel "acabará el trabajo", dice su enviado

LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Si Hamás rechaza el plan de Trump para Gaza, Israel "acabará el trabajo", dice su enviado

Naciones Unidas, 30 sep (Reuters) - Si los militantes palestinos de Hamas rechazan el plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel "acabará el trabajo" y traerá a casa a todos los rehenes restantes, dijo el martes el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.

"Si rechazan el plan, Israel acabará el trabajo, por las buenas o por las malas. Su regreso no puede esperar. Esto no es solo una hoja de ruta para traerlos de vuelta. Es también un plan para acabar con la tiranía del terror que se desató el 7 de octubre", dijo Danon.

El enviado formuló las declaraciones en un acto en la ONU para conmemorar el próximo segundo aniversario del atentado de Hamas que desencadenó la guerra en el enclave palestino.

(Reporte de Michelle Nichols; edición de Susan Heavey. Editado en español por Natalia Ramos)

