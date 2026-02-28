Si Irán afirma que lanzó una oleada de ataques contra bases militares y el Ministerio de Defensa de Israel

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que atacaron el Ministerio de Defensa israelí y bases militares, entre otros objetivos, este sábado por la noche.

"La base naval del ejército israelí en el puerto de Haifa, el muelle de buques de guerra del régimen Haifa, la base aérea de Ramat David, el Ministerio de Guerra del régimen, en el área de Hakeryat; el complejo industrial militar de Beit Shams y el complejo militar industrial de Ishtod se cuentan entre los objetivos de la tercera y cuarta oleadas" de bombardeos, indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido en Telegram.