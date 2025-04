Si no es Marc es Álex: los Márquez de adueñan de MotoGP

¡Si no es un Márquez es otro! Álex salió al fin de la sombra de Marc logrando su primer éxito en MotoGP este domingo en el Gran Premio de España en Jerez y pasa a encabezar el Mundial de la categoría, con un punto de ventaja sobre su hermano.

El menor de los Márquez aprovechó la caída de su hermano mayor, que le relegó a la 12ª posición final, para obtener su primer éxito en la categoría reina donde compitió en su 94º Gran Premio desde que llegó en 2020.

Frente a decenas de miles de aficionados españoles, Álex Márquez, que el miércoles cumplió 29 años, entró por fin en el selecto grupo de ganadores, aunque cuenta con dos títulos mundiales en Moto3 (2014) y Moto2 (2019).

"Es una mezcla de sentimientos, hay mucha alegría, muchas emociones. Si me hubieran preguntado dónde quería ganar mi primera carrera, ¡habría dicho Jerez! Cuando Marc se cayó, me dije que la victoria era para mí hoy (domingo). Me ha costado un poco adelantar a Fabio (Quartararo) y después he estado muy concentrado", ha explicado el piloto de Ducati-Gresini al micro de Canal+.

- Quartararo vuelve a un podio -

Detrás de él, el francés Fabio Quartararo volvió al podio después de dos temporadas muy difíciles. El campeón del mundo de 2021, que consiguió la pole position ante la sorpresa de todo el mundo el sábado por delante de Marc Márquez, muy sólido este domingo.

Después de irse al suelo en la segunda vuelta de la carrera el sábado, el galo de 26 años se mantuvo a la cabeza hasta la vuelta número 11 antes de ser superado por Alex Márquez.

Luego supo conducir su Yamaha para resistir los ataques de Francesco Bagnaia, a pesar de la superioridad de la Ducati del italiano.

Quartararo, que no gana desde julio de 2022 en Alemania, no había subido al podio desde el GP de Indonesia en octubre de 2023 y no había terminado segundo desde agosto de 2022 (Austria).

"Hubo un poco de presión después de la caída de ayer (sábado). Sabía que tenía que mantener la ventaja el mayor tiempo posible, porque cuando Álex me pasó por encima vimos que no podía seguirle", dijo el francés.

"Este podio no cambia nada para la moto porque hemos mantenido la misma base. Pero mentalmente cambia muchísimo", prosiguió Quartararo.

- Nuevo error para Marc Márquez -

En el campeonato, 'El Diablo' sube al sexto lugar con 50 unidades, el doble que el año pasado en la misma altura de la temporada. A pesar de la presencia de seis Ducati en la parrilla, parece que ahora tiene mejores condiciones para luchar por el Top 5 o incluso el podio, sobre todo porque su Yamaha ha progresado en la clasificación.

A pesar de su frustrante tercer puesto, Bagnaia ha recuperado 12 puntos a Marc Márquez, que logró terminar en el 12º lugar y ganar algunos puntos a pesar de su caída.

El seis veces campeón del mundo, que ha ganado los cinco esprints de esta temporada y tres GP, cometió su segundo error después de su caída en los Estados Unidos y tendrá que ser aún más regular para conseguir finalmente una séptima corona.

"Estaba seguro en las primeras vueltas, nos peleamos mucho y acabo de perder la delantera... Es un error por mi parte. Hay que seguir trabajando porque es molesto caer dos veces en cinco carreras", afirmó el catalán de 32 años.

