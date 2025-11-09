Si queremos detener a Rusia, tenemos que pagar por ello, dice canciller checo
El ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Lipavsky, señaló este domingo en una entrevista con la AFP la necesidad de invertir en la defensa de Ucrania para frenar la ofensiva rusa.
La República Checa ha sido un aliado y fuerte defensor de Kiev desde el inicio de la guerra en 2021, bajo su actual gobierno de centro-derecha. Ahora, tras la victoria del multimillonario y populista Andrej Babis en las elecciones legislativas de octubre, el gobierno saliente teme un cambio en esta política, e incluso el fin de la iniciativa de cientos de miles de municiones para Ucrania, liderada por Praga.
"Si queremos detener a Rusia, tenemos que pagar por ello", dijo Lipavsky desde la ciudad colombiana de Santa Marta, donde asiste a la cumbre entre la Celac y la Unión Europea. Babis y sus aliados "están hablando de detener la iniciativa sobre municiones o de limitarla", agregó.
