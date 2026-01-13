"Si quisiera ser 'Mou' fracasaría", dice Arbeloa al presentarse con el Real Madrid

El nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dirigió este martes su primer entrenamiento, rechazó en su comparecencia ante la prensa ser como el técnico José Mourinho, pese a confesarse fiel seguidor del entrenador portugués.

"Para mí fue un privilegio ser entrenado por él (Mourinho), una persona que influyó mucho en mí", afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división.

"Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente", prosiguió el nuevo preparador madridista, que sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados.

Mourinho fue técnico del Real Madrid del 2010 al 2013 y protagonizó episodios que pusieron en contra incluso a una buena parte de la afición merengue.

Arbeloa subrayó que "todos parten de cero". "Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión", explicó.

Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius, que expresó sus diferencias con Xabi Alonso, dijo que espera ver a un jugador que disfrute, ría y baile dentro del terreno de juego.

Sobre su relación con Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, reveló que han hablado y que le ha deseado lo mejor.

"Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos", recalcó.

Además, dejó claro que no le preocupan los egos del vestuario: "Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores".

Arbeloa, que llega tras dirigir desde junio al filial en la tercera división, aseguró que permanecerá en el club hasta que el Real Madrid lo quiera. "Esta es mi casa, así lo siento", abundó.

