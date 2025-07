Si se quedó sin trabajo, así puede cuidar su bienestar y sus finanzas

NUEVA YORK (AP) — A raíz de los recientes despidos en empresas de tecnología, medios de comunicación y agencias gubernamentales en Estados Unidos, usted podría estar pensando en la seguridad laboral.

Quedarse sin trabajo es difícil de procesar, y podría sentir el efecto en varios aspectos de su vida. Sin embargo, hay cosas que puede hacer para aliviar parte del estrés y la ansiedad.

Si lo despidieron, los expertos recomiendan que primero se tome un momento para procesarlo y luego siga adelante con un plan para buscar empleo.

“Un despido puede sentirse muy personal, pero no es un reflejo de su valor ni de lo que contribuyó. Especialmente en Estados Unidos, el trabajo que desempeñamos está muy ligado a nuestra identidad”, expresó Lindsay Bryan-Podvin, terapeuta financiera.

Estas son algunas recomendaciones de expertos para ayudarlo a cuidar sus finanzas y su salud mental si se quedó sin trabajo:

Tómese una pausa para procesarlo

Quedarse sin trabajo puede causar mucho estrés y ansiedad financiera, por lo que es importante que se tome tiempo para procesarlo emocionalmente.

“Reconozca y normalice que va a sentir distintas emociones, ya sea enojo o tristeza”, expresó Bryan-Podvin.

Ya sea que sienta tristeza, conmoción, ira o incluso alivio, tomarse un momento para sentir esas emociones puede ayudarlo a avanzar.

Evalúe su situación financiera actual

Para hacer planes para el futuro, es esencial que evalúe su situación financiera actual, aconseja Marlo Lyons, asesora de carreras.

Si tiene un presupuesto, revíselo a fondo y contemple si tiene gastos que pueda recortar temporalmente para ahorrar dinero. Lyons recomienda que sepa cuánto durará su paquete de indemnización, si recibe uno.

Solicitar apoyo gubernamental por desempleo lo antes posible puede aliviar parte del estrés financiero que implica un despido. Si bien la cantidad que obtiene por desempleo puede no ser tanto como su salario, puede ayudarlo a mantenerse a flote durante algún tiempo, observa Lyons.

El Departamento de Trabajo tiene recomendaciones para solicitar apoyo por desempleo.

Recuerde que usted no es su trabajo

Ser despedido de un trabajo puede afectar su autoestima, por lo que Bryan-Podvin recomienda que haga una lista de buenas cualidades personales que sumen a su valor general como individuo.

Bryan-Podvin la denomina “lista de activos no financieros”.

“Si hiciera una lista de activos no financieros sobre mí misma, podría decir que soy una pareja bastante buena y una tía divertida”, comparte.

Al trabajar con sus clientes, Bryan-Podvin recomienda que elaboren esta lista para recordarles que su autoestima forma parte de su patrimonio neto.

Ajuste sus gastos

Si se queda sin trabajo, tendrá que ser más estratégico con sus gastos, indicó Jesse Mecham, fundador de la aplicación de administración de dinero YNAB.

“En un despido, se vuelve aún más imperativo que le ponga a cada dólar más atención que antes”, enfatizó Mecham.

Parte de la estrategia presupuestaria de YNAB es asignarle a cada dólar una tarea, ya sea pagar la renta, comprar comestibles o destinarlo a su cuenta de ahorros.

Al ajustar sus gastos, Bryan-Podvin también recomienda que lo aborde con un poco de compasión.

Dado que al reducir sus gastos puede cancelar actividades que lo hacen feliz, recomienda recordarse que se trata de una pausa temporal en lugar de un cambio permanente en su estilo de vida.

Evite el uso excesivo de su tarjeta de crédito

Si bien utilizar su tarjeta de crédito para pagar algunos gastos es casi inevitable, es mejor no recurrir completamente al crédito mientras busca un nuevo empleo.

“Si conseguir un nuevo empleo les lleva un poco más de tiempo de lo que pensaban, esa tarjeta de crédito se convierte en un ancla para ellos”, comparte Mecham.

A pesar de que el desempleo es temporal, Mecham recomienda reducir los gastos en lugar de mantenerlos al mismo nivel y apoyarse en el crédito.

Identifique recursos comunitarios

Busque recursos comunitarios, ya sea un banco de alimentos cerca de usted o solicitar incorporarse a un programa para personas que enfrentan dificultades temporales.

“Muchas comunidades ofrecen programas para dificultades temporales con el fin de cubrir servicios necesarios, tales como electricidad o agua”, indicó Bryan-Podvin.

El sitio web USA.Gov ofrece un buscador de prestaciones con el que puede encontrar los programas disponibles y cómo solicitarlos.

Aborde su búsqueda de empleo con un plan

A medida que se postula para nuevos trabajos, Lyons recomienda que se tome cierto tiempo para evaluar si sus objetivos profesionales siguen siendo los mismos.

Si continúa en el mismo campo, Lyons recomienda que su currículum tenga una “visión de futuro”, lo que significa mostrarle a su futuro empleador lo que puede hacer, no sólo lo que ha hecho.

“El objetivo es mostrarle al empleador lo que usted puede hacer, el valor único que puede aportar a ese trabajo en particular que ningún otro candidato puede aportar debido a la experiencia previa de usted”, subrayó Lyons.

Lyons también recomienda que active su red poniéndose en contacto con antiguos colegas en LinkedIn o asistiendo a eventos de su sector de trabajo para hacer contactos. Las certificaciones en línea son otra excelente manera de convertirse en un mejor candidato, agregó.

Establezca y mantenga una rutina

Tener una rutina puede ayudarlo a cuidar su salud mental y mantener un ritmo a la hora de pedir empleo.

Planifique sus días para que incluyan comer a su hora habitual, hacer ejercicio y solicitar empleo durante un periodo específico cada día.

“Cuando nos despiden, el desempleo puede parecer un periodo realmente sin rumbo, especialmente si nos llegó de repente”, observó Bryan-Podvin.

Además es importante evitar aislarse, y recurrir a su red de apoyo para obtener respaldo emocional, agregó.

