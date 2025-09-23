Si Trump quiere el Nobel de la Paz que detenga la guerra de Gaza: Macron

23 sep (Reuters) - Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realmente quiere ganar el Premio Nobel de la Paz, tiene que detener la guerra en Gaza, dijo el martes su par francés, Emmanuel Macron.

En declaraciones a la cadena francesa BFM TV desde Nueva York, Macron dijo que Trump es el único que tiene el poder de presionar a Israel para que ponga fin a la guerra.

"Hay una persona que puede hacer algo al respecto, y es el presidente de Estados Unidos. Y la razón por la que él puede hacer más que nosotros, es porque nosotros no suministramos armas que permiten la guerra en Gaza. No suministramos equipos que permiten que se haga la guerra en Gaza. Estados Unidos sí lo hace", dijo Macron.

Trump pronunció el martes un combativo y extenso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que rechazó las iniciativas de los aliados occidentales para respaldar un Estado palestino, afirmando que eso sería una recompensa para Hamás.

Macron comentó el discurso de Trump: "Veo a un presidente estadounidense implicado, que ha reiterado esta mañana desde el podio: 'Quiero la paz. He resuelto siete conflictos', que quiere el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz solo es posible si se pone fin a este conflicto", dijo Macron.

Varios países, entre ellos Israel, Pakistán y Camboya, han propuesto a Trump para el premio por mediar en acuerdos de paz o alto el fuego. El propio mandatario ha dicho que merece el galardón, concedido por Noruega, que recibieron cuatro predecesores de la Casa Blanca. (Reporte de Geert De Clercq y Manuel Ausloos en París. Editado en español por Javier Leira)