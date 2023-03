Si vienen al reino unido ilegalmente, no podrán quedarse, dice el primer ministro

LONDRES, 5 mar (Reuters) - El primer ministro, Rishi Sunak, dijo que se impedirá la entrada en el Reino Unido a todo aquel que llegue ilegalmente, antes de la promulgación de la nueva legislación prevista para la próxima semana. Bajo la presión de sus propios legisladores para encontrar una solución al flujo de inmigrantes que llegan a Gran Bretaña a través del canal desde Europa, Sunak ha hecho de la detención de las pateras una de sus cinco prioridades clave.

"No se equivoquen, si vienen aquí ilegalmente, no podrán quedarse", dijo Sunak en una entrevista al periódico Mail on Sunday.

El periódico informó de que el martes se presentará una nueva ley para abordar el problema, después de que el año pasado más de 45.000 personas realizaron la peligrosa travesía.

El año pasado, el ex primer ministro Boris Johnson llegó a un acuerdo para enviar a Ruanda a decenas de miles de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de Afganistán, Siria u otros países en guerra, a más de 6.400 kilómetros de distancia.

La política ha enfrentado a una batalla legal después de que el primer vuelo de deportación previsto fue bloqueado por una medida cautelar de última hora concedida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En diciembre, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que la medida era legal, pero los opositores están intentando recurrir el veredicto.

A la pregunta en Sky News de si se prohibiría solicitar asilo a quienes llegasen ilegalmente a Gran Bretaña, el ministro del Gobierno, Chris Heaton-Harris, respondió: "Creo que sí".

"Si la gente llega a este país ilegalmente, será devuelta o enviada a algún lugar como Ruanda".

A la pregunta sobre cómo podrían buscar refugio los auténticos solicitantes de asilo, Heaton-Harris dijo: "Estoy bastante seguro de que habrá rutas más seguras y legales". (Reporte de Kylie MacLellan Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters