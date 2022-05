SIAL París 2022: lo esperamos en el Paris Nord Villepinte, desde el 15 al 19 de octubre de 2022 para una nueva edición dedicada a la innovación

París--(business wire)--may. 12, 2022--

Un evento imperdible

SIAL París abre el debate de esta edición en torno al tema central "Own the Change" (Aprópiate del cambio), un enfoque continuo desde 2020, que proporcionará todas las claves para crear los alimentos del futuro, que abordará las expectativas e iniciativas de todo el mundo. La nueva edición, a celebrarse en octubre, se basa en el compromiso y la agilidad, así como en un programa extendido diseñado para satisfacer la anticipación de todo el ecosistema de los alimentos.

Destacados

SIAL Innovation, que muestra lo mejor de la innovación alimentaria del mundo. Las solicitudes están abiertas para los expositores hasta el 12 de agosto de 2022. Un panel de expertos reconocerá a las empresas cuyos productos son los más innovadores en su categoría.

SIAL Start Up, un área completamente nueva que presentará una excelente selección de nuevas empresas en asociación con Start-up Sesame y FoodTech. Los visitantes descubrirán las empresas jóvenes francesas y de fuera de Francia más innovadoras.

SIAL Insights/Think Tank que abarca estudios exclusivos sobre las expectativas de los consumidores, las innovaciones de productos y las tendencias del servicio de alimentos. Un nuevo socio, NDP Group, se une al equipo de expertos de Kantar y Protéines XTC a cargo del libro de tendencias.

SIAL Podcast, un nuevo informativo mensual sobre la industria alimentaria que orienta a los profesionales de nuestro ecosistema durante todo el año.

Audrey Ashworth fue nombrado director de SIAL París

El 1 de enero de este año, Audrey Ashworth ocupó el cargo de director de SIAL Paris.

Se le asignó el cargo tras que lo ocupara Adeline Vancauwelaert, bajo la dirección de Nicolas Trentesaux.

¿Qué significa para usted el tema "Own the Change"?

Nos recuerda que todos somos participantes activos en el cambio que está en marcha y que debemos comprender los desafíos ambientales, éticos, digitales y demográficos que enfrenta el planeta. De nosotros depende estar a la altura de los desafíos de la seguridad alimentaria y los cambios en los hábitos de consumo. También significa buscar nuevos talentos y nutrir a los "brotes jóvenes" que están ansiosos por contribuir activamente al ecosistema del mañana.

¿Cuáles son las ambiciones de SIAL?

Nos esforzamos por ser algo más que una feria comercial. Espero desarrollar tres áreas precisas. Negocios: continuar aumentando la cantidad y diversidad de asistentes, y federar y fomentar los contactos y encuentros entre ellos, ya sea antes, durante y después del evento. Inspiración: brindar los contenidos y servicios que impulsen a los profesionales en su desarrollo, y brindarles las herramientas pertinentes que puedan utilizar los 365 días del año. Experiencia: ampliar orientaciones y recomendaciones, y aumentar la comodidad y sencillez del evento. Y mantener siempre la convivencia que caracteriza a SIAL Paris.

