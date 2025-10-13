Sicarios hieren con disparos a dos opositores políticos venezolanos en capital de Colombia

BOGOTÁ, 13 oct (Reuters) - Un consultor político y un defensor de derechos humanos de Venezuela fueron heridos con disparos en un ataque de sicarios en la capital de Colombia, informaron el lunes las autoridades.

El consultor Luis Alejandro Peche y el defensor Yendri Omar Velásquez fueron interceptados por los criminales cuando salían de un edificio en el norte de Bogotá para tomar un servicio de transporte.

"Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía, donde los galenos de turno adujeron estar estables y que el ciudadano Yendri Omar entraría a cirugía", precisó la Policía en un comunicado.

Según las autoridades, Peche se dedica al análisis político por la situación de Venezuela e Yendri hace parte de Amnistía Internacional Capítulo Venezuela y se encuentran en Colombia desde septiembre del año pasado, tras salir de su país por persecución política.

La recientemente galardonada Nobel de Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado rechazó el atentado.

"Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región", escribió Machado en su cuenta de X.

A su turno, el presidente colombiano Gustavo Petro condenó el ataque y anunció el refuerzo a la seguridad de los activistas de derechos humanos.

"Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años", escribió en X. "La Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia". (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Vivian Sequeira)