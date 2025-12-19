Sicarios matan a una concejal y dejan siete menores heridos en ataque en Perú

Una concejal muerta y siete menores heridos dejó este jueves un ataque de sicarios vinculados al crimen organizado en el norte de Perú durante una celebración navideña, informaron autoridades.

"Los lamentables hechos de violencia armada dejaron como saldo siete menores de edad heridos y el fallecimiento de la regidora (concejal) Elena Rojas", indicó un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Regional La Libertad.

"Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlután a nuestra región y atentan contra la convivencia y la seguridad de la población", agregó.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que "ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para la ubicación y captura de los delincuentes armados que desataron una balacera donde falleció la regidora".

El violento ataque se desató esta tarde en medio de una chocolatada navideña en un centro poblado del distrito de Chicama en la región La Libertad (a unos 500 km al norte de Lima).

Según los testigos, "la actividad navideña donde participaba la regidora de la municipalidad distrital de Chicama, Elena Rojas, se celebraba con normalidad en la plazuela Víctor Raúl, cuando de pronto desconocidos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra los asistentes", informó la agencia estatal Andina.

Durante el evento, la funcionaria repartía juguetes a los niños. Los menores heridos fueron trasladados a hospitales, según imágenes publicadas en redes sociales.

El 8 de diciembre, el periodista peruano Fernando Núñez fue asesinado por sicarios cuando retornaba de una cobertura de prensa en La Libertad.

El gobierno declaró el 4 de diciembre estado de emergencia por 60 días la provincia de Pataz en La Libertad para reforzar la seguridad de la población.