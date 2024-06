Siegemund y roger-vasselin ganan título de dobles mixtos en abierto de francia

PARÍS, 6 jun (Reuters) - Laura Siegemund y Edouard Roger-Vasselin se impusieron el jueves a Desirae Krawczyk y Neal Skupski por 6-4 y 7-5 para ganar su primer título de dobles mixtos juntos en el Abierto de Francia.

La victoria otorgó a la alemana Siegemund su segunda corona de dobles mixtos de Grand Slam, mientras que para el francés Roger-Vasselin fue la primera, lo que lo hizo aún más especial al producirse en casa.

"Fue algo de última hora, no quería jugar el dobles mixto aquí porque también estaba en el individual y en el dobles", dijo Siegemund en la ceremonia de entrega de trofeos. "Entonces Edouard me envió un mensaje de texto dos horas antes del plazo (...) Siempre quise jugar con él, pero por alguna razón no habíamos podido hacerlo.

"Entonces me dije: 'No puedo decir que no'. Ahora que por fin está libre, quiere jugar, así que creo que ha sido una buena decisión", agregó.

La del jueves fue la segunda derrota consecutiva en una final de Grand Slam para Krawczyk y Skupski tras su caída en la final del Abierto de Australia.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)

