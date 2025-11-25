Siembra de invierno 2026 de Ucrania se completó en un 98,1%, dice Ministerio de Economía

KIEV, 25 nov (Reuters) - Los agricultores ucranianos habían sembrado 6,4 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 25 de noviembre, lo que equivale a cerca del 98,1% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. Según el ministerio, los agricultores prevén aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno para 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, frente a los 5,24 millones de hectáreas de 2025. Ucrania siembra tradicionalmente trigo de invierno, cebada de invierno y colza de invierno. Los meteorólogos ucranianos señalaron en un informe que las condiciones meteorológicas de noviembre eran favorables para los cultivos de invierno. "En las regiones meridionales, centrales y orientales, donde se produjeron precipitaciones efectivas, las condiciones de humedad del suelo mejoraron notablemente", señalaron los meteorólogos. "El tiempo predominantemente cálido, con nieblas y lloviznas, fue favorable para el crecimiento y desarrollo de los cultivos de invierno, especialmente los tardíos", señalaron. SIEMBRA DE INVIERNO EN UCRANIA 2026 (a 25 de noviembre) previsión sembrado% de la (millones de ha) (millones de ha) previsión Trigo 4,778 4,693 98,2 Cebada 0,576 0,586 100 Centeno 0,069 0,066 95,7 Colza 1,114 1,085 97,4 (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

