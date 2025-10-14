Siembra de invierno en Ucrania se ha completado en un 62%, dice ministerio

Kiev, 14 oct (Reuters) - Los agricultores ucranianos sembraron 4,1 millones de hectáreas de cultivos de invierno para la cosecha de 2026 hasta el 14 de octubre, lo que equivale a cerca del 62% de la superficie prevista, informó el martes el Ministerio de Economía. El ministerio ha dicho que los agricultores planeaban aumentar la superficie de siembra de cereales de invierno de 2026 hasta al menos 5,43 millones de hectáreas, desde los 5,24 millones de hectáreas de 2025.

Siembra de invierno 2026 de Ucrania (al 14 de octubre)

previsión (mln ha) sembrado (mln ha)% de la

previsión

Trigo 4,778 2,821 59,1

Cebada 0,576 0,222 38,6

Centeno 0,069 0,055 79,7

TOTAL GRANO 5,424 n/d n/d

Colza 1,114 0,985 88,4

(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)