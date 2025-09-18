Siembra de maíz avanza con buen ritmo en la Argentina ante cercanía de tormentas: Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, 18 sep (Reuters) - La siembra del maíz de la temporada 2025/26 avanzaba con velocidad esta semana en las principales zonas agrícolas de Argentina por pronósticos de tormentas para el próximo fin de semana, que pondrían una pausa a las labores, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y para la actual campaña la Bolsa estima un área sembrada con el cereal de 7,8 millones de hectáreas, la segunda más grande en la historia del país sudamericano.

"La proximidad de un nuevo frente de tormenta ha generado una dinámica acelerada en las labores, buscando aprovechar las condiciones actuales de piso", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos, donde señaló que se lleva sembrado el 6,2% del área prevista.

Con respecto al trigo 2025/26, la Bolsa dijo que si bien en algunas regiones se registran casos de enfermedades por excesos de humedad en el suelo, el 97,1% de los 6,7 millones de hectáreas implantados con el cereal poseen condiciones entre normales y excelentes.

La cosecha del trigo comienza en noviembre y termina en enero en Argentina.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)