Siembra de soja 2025/26 de Brasil alcanza el 9%, acelerada por Paraná, dice AgRural
SAO PAULO, 6 oct (Reuters) - La siembra de soja 2025/26 en Brasil alcanzó el 9% de la superficie estimada el pasado jueves, frente al 3% de una semana antes y el 4% de hace un año, según una encuesta de AgRural divulgada el lunes.
Según la consultora, la tasa de siembra es la segunda más alta para la fecha en su serie histórica, que comenzó en la cosecha 2008/09, y está impulsada por Paraná, que nunca había sembrado tan rápido como en esta temporada.
La siembra de la primera cosecha de maíz en la región centro-sur alcanzó el 40% del área, en comparación con el 32% de la semana pasada y el 37% de hace un año, dijo AgRural. (Reporte de Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
