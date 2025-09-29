Siembra de soja 2025/26 de Brasil se ha completado en un 3,2%, dice AgRural

SAO PAULO, 29 sep (Reuters) - La siembra de soja de Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 3,2% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, dijo el lunes la consultora agroindustrial AgRural, frente al 0,9% de una semana antes y por encima del 2% registrado en la misma época del año pasado.

"El ritmo sigue siendo impulsado por el estado de Paraná, pero Mato Grosso ha acelerado su ritmo tras la mejora de los niveles de humedad en varias partes del estado", dijo AgRural en un comunicado.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 32% de la superficie prevista en la región clave del centro-sur, frente al 30% del año anterior, añadió AgRural. (Reporte de Leticia Fucuchima y Gabriel Araujo; editado en Español por Ricardo Figueroa)