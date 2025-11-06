Siembra de soja comienza en Argentina con niveles de humedad "óptimos": Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, 6 nov (Reuters) - Las tareas de siembra de la soja de la temporada 2025/26 comenzaron en los últimos días en Argentina, donde la mayor parte de las zonas productoras cuentan con condiciones de humedad superficial "óptimas", dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), en su reporte semanal de cultivos.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y según la BdeC la producción de soja de la actual campaña sería de 48,5 millones de toneladas.

"La siembra de la oleaginosa alcanza el 4,4% del área proyectada a nivel nacional. Para el presente ciclo, la intención de siembra se ubica en 17,6 millones de hectáreas", dijo la Bolsa en su informe.

Con respecto al maíz 2025/26, la BdeC dijo que los productores aguardan el comienzo de la fecha óptima para sembrar el cereal de implantación tardía, que en Argentina comienza a fines de noviembre.

Por el momento, estos llevan sembrado el 36% de los 7,8 millones de hectáreas estimados para el cultivo por la Bolsa, que prevé una producción del grano de 58 millones de toneladas.

TRIGO

Los agricultores de Argentina cosecharon el 11,6% del área sembrada con trigo argentino 2025/26, dijo la BdeC, que estima la cosecha del cereal en 22 millones de toneladas.

La semana pasada, heladas tardías afectaron al cultivo en el sur de la frontera agrícola, pero la Bolsa señaló que aún no ha terminado de evaluar el impacto del fenómeno climático.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Nicolás Misculin)