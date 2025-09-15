Siembra de soja en Brasil alcanza el 0,12% de la superficie prevista: AgRural

Por Isabel Teles y Ana Mano

SAO PAULO, 15 sep (Reuters) - La siembra de soja de Brasil para el ciclo 2025/26 alcanzó el 0,12% de la superficie total prevista hasta el jueves pasado, dijo el lunes la consultora agroindustrial AgRural, y agregó que la sequía en el centro oeste de la nación podría perturbar los trabajos.

El ritmo es ligeramente superior al 0,06% registrado en la misma época de la campaña anterior, dijo AgRural.

Los productores de soja han empezado a sembrar en los estados de Paraná, Mato Grosso y Sao Paulo. La expectativa es que Brasil coseche alrededor de 180 millones de toneladas de soja en el nuevo ciclo, lo que supondría un récord.

“Aunque todavía no podemos hablar de atraso, el ritmo (de siembra) en Mato Grosso aún es lento debido a la baja humedad”, dijo el comunicado de AgRural, en referencia al mayor estado agrícola de Brasil.

Entre tanto, la siembra de la primera cosecha de maíz del país, que representará alrededor de una quinta parte de la producción total de maíz esta temporada, alcanzó el 17% de la superficie proyectada en la región clave del centro-sur, menos que el 19% reportado un año antes, agregó AgRural.

Safras & Mercado, otra consultora, predijo que los agricultores brasileños cosecharán 25,47 millones de toneladas de maíz de primera, mientras que la producción total de maíz alcanzará los 142,49 millones de toneladas en 2025/26, casi 2,5 millones más que en la temporada anterior.

En un comunicado emitido el lunes, Safras citó el rendimiento promedio del maíz potencialmente más alto y un crecimiento del 8% en el área sembrada con maíz en el norte y el nordeste como factores que impulsan las expectativas de una mayor producción.