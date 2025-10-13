Siembra de soja en Brasil alcanza el 14%, el tercer ritmo más rápido: AgRural
SAO PAULO, 13 oct (Reuters) - La siembra de soja de la temporada 2025/26 en Brasil alcanzó el 14% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, marcando el tercer progreso más rápido para la fecha, dijo el lunes la consultora agroindustrial AgRural.
El ritmo es superior al 9% de una semana antes y por delante del 8% registrado en la misma época del año pasado, dijo AgRural, señalando un progreso mejor de lo esperado en el estado de Mato Grosso y un ritmo récord en el estado de Paraná.
La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 45% de la superficie proyectada en la región del centro-sur, frente al 41% del año anterior, dijo AgRural. (Reporte de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)
