Siembra de soja en Brasil alcanza el 24% de la superficie, dice AgRural

SAO PAULO, 20 oct (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 24% de la superficie prevista hasta el jueves pasado, por encima del 14% de una semana antes y por delante del 18% registrado en la misma época del año pasado, dijo el lunes la consultora de agronegocios AgRural.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 51% de la superficie proyectada en la región clave centro-sur, frente al 48% de un año antes, dijo AgRural.

El avance de la semana pasada fue impulsado por las lluvias que llegaron "en el momento justo" en los tres estados del centro-oeste del país, donde el área sembrada de soja se duplicó en el lapso de una semana.

Con más humedad, la siembra ganó impulso en Mato Grosso, que superó el ritmo de siembra de Paraná por primera vez esta cosecha, tomando la delantera entre los estados, dijo AgRural.

La agencia brasileña de cultivos, Conab, pronosticó la semana pasada que los agricultores locales cosecharán cerca de 178 millones de toneladas de soja esta temporada, un 3,6% más que en la campaña anterior y estableciendo un récord.

Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo, y envía la mayor parte de la producción a China, que la utiliza para producir piensos.

En cuanto al maíz, la expectativa es que Brasil coseche cerca de 139 millones de toneladas esta temporada, según la Conab. La agencia cifra la producción de maíz de primera cosecha en cerca de 26 millones de toneladas, un 2,8% más que el año anterior si se confirma la previsión. (Reporte de Isabel Teles y Ana Mano, Editado en Español por Ricardo Figueroa)