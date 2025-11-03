Siembra de soja en Brasil avanza a ritmo más lento que en campaña previa por irregularidad de lluvias

SAO PAULO, 3 nov (Reuters) - La siembra de soja en Brasil para la temporada 2025/26 alcanzó el 47% de la superficie prevista al jueves pasado, por encima del 36% de una semana antes, pero por debajo del 54% observado un año antes debido a la irregularidad de las lluvias, dijo el lunes la consultora agroindustrial AgRural.

La región de la sabana de Cerrado en el centro de Brasil es actualmente una de las principales preocupaciones, dijo AgRural en un comunicado, destacando el estado de Goiás, donde el ritmo de siembra ha sido el más lento desde 2017/18.

El estado de Mato Grosso y el área de Matopiba -que abarca partes de Maranhao, Tocantins, Piaui y Bahía- también han enfrentado problemas, agregó el informe, advirtiendo que el clima adverso podría requerir replantaciones adicionales.

"Aunque los casos de replantación siguen siendo aislados, pueden aumentar si la combinación de precipitaciones irregulares y calor sigue prevaleciendo en los próximos días", añadió la consultora.

La baja humedad en Goiás también ha limitado la siembra de maíz, dijo AgRural, señalando que el progreso en Minas Gerais y Sao Paulo se ha visto afectado de manera similar.

La siembra de la primera cosecha de maíz 2025/26 del país alcanzó el 60% del área proyectada en la región centro-sur, igualando aproximadamente el 59% visto un año antes, agregó AgRural. (Reporte de Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)