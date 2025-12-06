Siembra de soja en Brasil está a punto de terminar, dice Patria Agronegocios

Por Ana Mano

SAO PAULO, 6 dic (Reuters) - Los agricultores brasileños de soja casi han terminado de plantar su cosecha 2025/26, con cerca del 91% de los campos sembrados en el mayor productor y exportador mundial, dijo el sábado la consultora Patria Agronegocios.

A esta altura de la temporada pasada, la superficie total sembrada con soja era de alrededor del 95%, según datos de Patria.

A pesar del ritmo ligeramente inferior, la siembra está prácticamente terminada en estados clave, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Paraná, añadió la consultora.

La producción de soja de Brasil podría alcanzar 171,89 millones de toneladas métricas en 2025/26, dijo Patria la semana pasada. Esta cifra es inferior a la que proyectan otras consultoras y la agencia gubernamental de cultivos Conab, que se sitúa entre 177 y 178 millones de toneladas.

En opinión de Patria, el inicio de la temporada 2025/26 es más desafiante que el año pasado, con irregularidades climáticas que aún persisten en algunas regiones y amenazan los rendimientos.

