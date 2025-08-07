Siembra de trigo 2025/26 finaliza en la Argentina: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 7 ago (Reuters) - La siembra del trigo del ciclo 2025/26 terminó en la última semana en Argentina, un exportador mundial líder del cereal, con un área final de 6,7 millones de hectáreas, 400.000 hectáreas más que lo implantado la temporada pasada, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

"En el centro y sur del área agrícola (las principales zonas trigueras del país), el 100% del trigo continúa en etapas vegetativas, manteniendo una condición de cultivo de Normal a Excelente en el 99% de la superficie implantada", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos.

La temporada pasada la cosecha de trigo argentina fue de 18,6 millones de toneladas, según la Bolsa.

Con respecto al maíz de la campaña 2024/25, la Bolsa de Cereales dijo que los agricultores llevan recolectado el 89,3% del área dedicada al cultivo, cuya producción estima en 49 millones de toneladas. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)