Siembra soja avanza con rapidez en Argentina, excepto en zonas inundadas: Bolsa Cereales

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - La siembra de la soja 2025/26 avanzó 12 puntos porcentuales en los últimos días, cubriendo el 24,6% de los 17,6 millones de hectáreas previstos para el cultivo, con algunas dificultades en zonas inundadas de la provincia de Buenos Aires, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y el área dedicada a la oleaginosa caería desde los 18,4 millones de hectáreas sembrados en la temporada previa, según la Bolsa de Cereales. "Continúan las demoras en el centro-norte y oeste de Buenos Aires, donde la falta de piso en algunos sectores impide iniciar las labores de siembra", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos. Según una asociación rural, cerca de 1,5 millones de hectáreas agrícolas están en riesgo por las inundaciones.

Con respecto al maíz 2025/26, la Bolsa señaló que, con 37,3% de los 7,8 millones de hectáreas que prevé para el cereal ya sembrados, en los próximos días comenzará la implantación del maíz tardío en el país sudamericano.

"A la fecha, el 100% de los lotes sembrados presentan una condición entre Normal y Excelente, favorecida por la adecuada humedad en los perfiles", dijo la BdeC sobre el cultivo. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz.

TRIGO En los últimos días, los productores argentinos siguieron avanzando con la recolección del trigo 2025/26, que continúa registrando rendimientos superiores a los históricos, dijo la Bolsa. La semana pasada subió su estimación de producción del cereal a un récord de 24 millones de toneladas.

La cosecha del trigo está completa en un 20,3%, señaló la BdeC. Argentina es un importante exportador mundial del grano.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Eliana Raszewski)