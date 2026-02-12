Siemens eleva las previsiones para el ejercicio tras batir estimaciones del primer trimestre

Por John Revill

ZÚRICH, 12 feb (Reuters) - El grupo alemán de ingeniería Siemens elevó el jueves sus previsiones de beneficios para todo el año, al tiempo que presentaba unos resultados mejores de lo esperado durante el primer trimestre de su año fiscal 2026.

El fabricante de trenes y software industrial afirmó que sus beneficios industriales aumentaron un 15% hasta alcanzar los 2.900 millones de euros (US$3.440 millones) en el periodo octubre-diciembre, superando las previsiones de 2.640 millones de euros que estimaba de media el mercado.

Como resultado, Siemens elevó sus previsiones de beneficios básicos por acción de un rango de 10,40 a 11,00 euros a 10,70 a 11,10 euros para su año fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre.

Durante el primer trimestre de la empresa, sus ventas aumentaron un 4% hasta alcanzar los 19.140 millones de euros, superando la previsión de 19.090 millones de euros, mientras que los pedidos aumentaron un 7%.

El director ejecutivo de Siemens, Roland Busch, afirmó que la inteligencia artificial había sido un importante motor de crecimiento para la empresa.

Entre los productos de IA de Siemens se encuentran un software que ayuda a entrenar a los robots logísticos para que reconozcan cajas de diferentes tamaños, así como un software industrial que permite a los operadores hablar con sus máquinas para identificar y solucionar problemas mecánicos.

El software de Siemens se utiliza para diseñar centros de datos antes de su construcción, y la empresa también proporciona hardware, como equipos de distribución de energía para las instalaciones, que se utilizan para dar soporte a la inteligencia artificial.

(US$1 = 0,8431 euros)