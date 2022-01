Siemens Gamesa consigue una victoria parcial en su conflicto de patentes con GE en Estados Unidos

Siemens Gamesa ha conseguido una victoria parcial en el conflicto que mantiene abierto con General Electric (GE) por las patentes de algunos componentes de las turbinas e贸licas, despu茅s de que la Comisi贸n de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en ingl茅s) de Estados Unidos haya denegado casi todas las reclamaciones de la multinacional estadounidense contra el fabricante.

En concreto, el organismo consider贸 que Siemens Gamesa no infringi贸 los derechos de propiedad intelectual de terceras partes y rechaz贸 la reclamaci贸n de GE respecto a la denominada patente 'Zero Voltage Ride Through Patent', aunque fall贸 a favor de la estadounidense respecto a una infracci贸n limitada en la patente 'Low Voltage Ride Through Patent'.

No obstante, Siemens Gamesa mostr贸 su "satisfacci贸n" por esta decisi贸n de la Comisi贸n, ya que el fallo en contra se dirige solo a las turbinas e贸licas de convertidor completo que ejecutan versiones de software anteriores a 2021, que el fabricante "ya no vende o importa", inform贸 la compa帽铆a.

El consejero delegado 'Onshore' para Norteam茅rica de Siemens Gamesa, Shannon Sturgil, se帽al贸 que el ITC "tom贸 la decisi贸n correcta al apoyar la competencia justa y legal en el mercado estadounidense".

"Reiteramos nuestra firme convicci贸n de que ninguna caracter铆stica o funcionalidad comercializada por la empresa infringe ning煤n derecho de propiedad intelectual v谩lido de terceros, y seguimos comprometidos con la industria e贸lica estadounidense", a帽adi贸.

No obstante, Siemens Gamesa indic贸 que, dado que estos problemas contin煤an sujetos a acciones legales en varias jurisdicciones, incluida la propia acci贸n de la compa帽铆a con respecto a la infracci贸n de las patentes 'offshore' suyas por parte de GE, cuyo juicio est谩 programado en Boston en abril, "no har谩 m谩s comentarios sobre el asunto".

La disputa se remonta al a帽o 2020, cuando GE interpuso una demanda ante el organismo de Estados Unidos contra el fabricante surgido de la fusi贸n de Gamesa y la divisi贸n e贸lica de Siemens por infringir la normativa sobre propiedad intelectual. Siemens Gamesa respondi贸 demandando al fabricante estadounidense por infringir sus patentes para e贸lica marina.