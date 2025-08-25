Siemens Gamesa firma un acuerdo de reserva de aerogeneradores para un “megaparque” eólico marino en Alemania

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

Siemens Gamesa ha firmado un acuerdo de reserva de capacidad con la alemana Luxcara para el proyecto eólico marino Waterekke, situado en aguas germanas del Mar del Norte y que contará con una potencia instalada de 1500 megavatios (MW). Según informó el gestor de activos para proyectos de infraestructuras renovables, el acuerdo con Siemens Gamesa se cerró tras una licitación internacional y abarca el suministro de 97 aerogeneradores, cada uno con una capacidad de 15,5 MW -incluyendo el aumento de potencia-.

Tras la adjudicación del proyecto eólico marino Waterekke, Luxcara también comenzó a explorar sinergias con el proyecto cercano Waterkant, de unos 300 MW, viendo potencial en la consolidación de los procesos de adquisición y adjudicación de contratos, así como en campañas de instalación conjuntas y operaciones coordinadas. Inicialmente, Luxcara había adjudicado el suministro de turbinas para el proyecto al fabricante chino Mingyang, lo que había desatado las críticas por parte de las autoridades germanas.

De esta manera, la firma indicó que, dado el avanzado estado del proyecto Waterekke y la posibilidad de integración operativa entre ambos, está considerando actualmente el uso de turbinas Siemens Gamesa también para el proyecto Waterkant, de menor tamaño. Para esta opción, Luxcara ha reservado 19 turbinas adicionales del mismo tipo. Holger Matthiesen, director general de las dos empresas del proyecto, señaló que para explorar posibles sinergias, la firma está estudiando "la posibilidad de utilizar aerogeneradores de Siemens Gamesa también para el proyecto vecino Waterkant".

"Esto nos permitiría coordinar más estrechamente el desarrollo, la construcción y la operación de ambos proyectos", dijo. Los documentos de aprobación del proyecto Waterekke se presentaron a la Agencia Federal Marítima e Hidrográfica (BSH) a tiempo. El cambio de turbina en Waterkant se ha tratado con las autoridades competentes y el Ministerio Federal de Economía y Energía, y se ha informado a los socios del proyecto, añadió Luxcara.